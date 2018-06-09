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Eli kırık oynamış

NBA final serisi ilk maçının ardından sağ elinden sakatlanan James, kalan üç karşılaşmada kırık elle oynadığını doğruladı

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:36
Eli kırık oynamış

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, LeBron James'in kırık elle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı. Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.

James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2018 13:43
Anahtar Kelimeler:
NBALeBron JamesGolden State WarriorsCleveland CavaliersBasketbol
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