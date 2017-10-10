En başarılısı Obradovic

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak Fenerbahçe Doğuş'un çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 23. sezonuna başlayacak. Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la kazandı. Tecrübesiyle ligdeki diğer 15 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti. Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı. Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı..

Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 3 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri geçen sezon ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi. Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

Obradovic, diğer 15 antrenöre fark attı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe hariç diğer 15 başantrenörün tecrübesi, Zeljko Obradovic'in yanına bile yaklaşamadı. Diğer 15 başantrenör toplamda 4 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanırken, bu rakam Obradovic'in şampiyonluk sayısının yarısı bile etmedi. Bu sezon, ligde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu başarısıyla zirvede olan Obradovic'i birer kupayla Xavi Pascual (Panathinaikos Superfoods), Georgios Bartzokas (Khimki), Dimitris Itoudis (CSKA Moskova) ve Pablo Laso (Real Madrid) takip ediyor. Ligde 23. sezonuna başlayacak Obradovic'i bu istatistikte ise 11. sezonunu geçirecek Panathinaikos Superfoods'un başantrenörü Pascual izledi.

22 sezonda 500 maç

Obradovic, 22 sezon mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 5 ayrı takımla 500 maça çıktı. Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos'la bu kulvarda mücadele eden Orbadovic, 500 maçın 352'sini kazanırken 148 yenilgi aldı.

Fenerbahçe Doğuş'la 117 maç

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin başında 117 maçta görev yaptı. Fenerbahçe Doğuş, Obradovic yönetiminde çıktığı 117 THY Avrupa Ligi maçında 82 galibiyet elde ederken, 35 kez de rakiplerine yenildi.

Sadece iki kez final kaybetti

Obradovic, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 11 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplam 16 kez yer aldığı Dörtlü Final'de 11 kez finale çıkma başarısı gösteren Obradovic, sadece 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e, 2016 yılında da CSKA Moskova'ya kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı.

Ligin en yaşlısı Obradovic, en genci Alimpijevic

Obradovic, aynı zamanda bu sezon THY Avrupa Ligi'nin en yaşlı başantrenörü olacak. Sarı-lacivertlilerin 57 yaşındaki başantrenörü, tecrübesiyle diğer meslektaşlarının önünde bulunuyor. Ligin en genç başantrenörü ise 31 yaşındaki Dusan Alimpijevic olacak. Sırp başantrenör, Kızılyıldız'ın başında ilk THY Avrupa Ligi sınavını bu sezon verecek. Kızılyıldız'ın oyuncuları Pero Antic (35), Taylor Rochestie (32) ve Milko Bjelica (33), başantrenörleri Alimpijevic'ten daha yaşlı olarak ligde mücadele edecek.