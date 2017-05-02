"En büyük hedefimiz altın madalya"

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Memnun, "Çok önem verdiğimiz bir turnuvaya gideceğiz, ciddi hedeflerimiz var. Mutlaka dünya şampiyonasında yer almak istiyoruz. Olmazsa olmaz hedefimiz dünya şampiyonasına katılacak dereceyi almak. Tabii ki en büyük hedefimiz turnuvayı altın madalya ile bitirmek. Takımımıza çok güveniyoruz, kendimize de inanıyoruz." diye konuştu. Memnun, Türk kadın basketbol unun Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda elde ettiği başarılara dikkat çekerek şöyle konuştu: "Türk kadın basketbolu tarihinin belki de en önemli senesi oldu. Daha önce Avrupa'da da böyle bir durum olmamış olabilir. Dört Türk takımı Avrupa Kupası'nda yarı final oynadı. Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe final oynadı. Kulüpler açısından tarihi bir sezon geçirdik ama bu tarihi sezon milli takım hazırlık sürecini kısalttı, çünkü ligimiz uzadı. Maçları hala devam eden arkadaşlarımız var. Sakatlık sorunlarımız da var. Sakatlığı olmayan, maçları bitmiş olan arkadaşlarımızın bir kısmıyla hazırlıklarımıza başlıyoruz."

İstanbul'daki hazırlıkların 17 Mayıs'a kadar süreceğini belirten Ekrem Memnun, kamp süreci hakkında ise, "17-28 Mayıs'ta çok önem verdiğimiz Slovenya kampını yapacağız. Üç hazırlık maçı oynayacağız, oyuncuların önemli kısmı lig devam ettiği için orada da olamayacak. Daha sonra Rusya'da Rusya ile İstanbul'da da Letonya ile ikili maçlar oynayacağız. Avrupa Şampiyonası için 14 Haziran'da Çekya'ya gideceğiz. Tecrübeli bir takımımız var, bir yenilenme de yapıyoruz. Eski ve yeni arkadaşlarımızı harmanlıyoruz. Amacımız Türk kadın basketbolunu ve ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek bir takımla sahaya çıkmak." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncuların görüşleri

Milli oyunculardan Safiye Simay Karaman ise hedeflerinin altın madalya olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz kısa olacak. O yüzden hemen taktik çalışmalara da başlarız. Play-off'lar bittikten sonra tam takım olarak çalışmalara devam edeceğiz. Güzel bir grupta yer aldığımızı ve favori olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah grubu birincilikle bitirip daha sonrasında altın madalyayı kazanırız." şeklinde konuştu.

Hülya Çoklar ve İlayda Güner de Avrupa Şampiyonası'nda ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyarak turnuvayı altın madalya ile tamamlamak istediklerini ifade ettiler.

Avrupa Şampiyonası mesaisi başladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16-25 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Şampiyona için İstanbul'da kampa giren milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde antrenmana çıktı. Başındaki yarım saatlik bölümü basına açık tutulan antrenman, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi maçları devam ettiği için 7 oyuncu ile gerçekleştirildi. Oyunculardan İlayda Güner, Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Hülya Çoklar, Safiye Simay Karaman, Merve Aydın ve Özge Kavurmacıoğlu'nun yer aldığı çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. Hazırlıklarını 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar İstanbul'da sürdürecek kadın milliler, aynı gün kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek ve kamp süresince burada üç hazırlık maçı oynayacak. Yurda döndükten sonra bu kez Rusya'ya gidecek milliler 3-4 Haziran'da iki hazırlık müsabakası daha yapacak. Aday kadroda yer alan sporcular, 9-10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çekya'ya hareket edecek.

Lara Sanders aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Lara Sanders aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Sağlık Kurulunun raporu doğrultusunda Sanders, ayak tabanındaki şiddetli ödem ve ağrı nedeniyle dört hafta tedavi görecek. A Milli Takım Menajeri Zeynep Gül Ene, Sanders'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık kurulumuz, oyuncumuz Lara Sanders'ın iyileşme sürecinin en az dört haftayı bulabileceği yönünde bir rapor sundu. Lara ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde sağlık durumuyla ilgili olarak da TBF Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan ile de bir araya geldi. Lara'yı, hazırlık sürecinin uzun bir dönemini kaçıracak olması nedeniyle kadrodan çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Aday kadro

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ayşegül Günay, Şaziye İvegün Üner (Bellona AGÜ), Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (BOTAŞ), Hülya Çoklar (Canik Belediyespor), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe), Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray), Safiye Simay Karaman, Merve Aydın (Girne Üniversitesi), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)