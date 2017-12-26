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En büyük kupa için oynayacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için yarın Gaziantep'te karşı karşıya gelecek

26 Aralık 2017 Salı 11:04
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En büyük kupa için oynayacaklar

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Gaziantep'te sahibini bulacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Karataş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe, yarın yapacağı maçla 19. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk kez kupa mücadelesi verecek.

Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü. 2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.

Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon oldu

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor. Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı. Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.

Diğer şampiyonlar

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı. BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı. Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı KupasıBasketbolFenerbahçeYakın Doğu Üniversitesi
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