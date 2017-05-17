En çok kazanan Real Madrid

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek İspanyol ekibi Real Madrid, bu organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Dörtlü Final'deki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında daha önce 9 kez zirveye çıkma başarısı gösterdi. Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler ya da Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası olan ligde, şu ana kadar 20 takım şampiyonluk yaşadı. İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu. İspanyol ekibi, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

CSKA Moskova 7 kez kupayı kazandı

Dörtlü Final'de mücadele edecek son şampiyon CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008'in ardından geçen sezon da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

Olympiakos 3 kez şampiyon oldu

Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak Yunan ekibi Olympiakos da Avrupa Ligi'nde 3 kez mutlu sona ulaştı. Yunan temsilcisi, 1997, 2012 ve 2013'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. İstanbul'da 2012'de düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyon olan Olympiakos, 4 kez de kupayı finalde kaybetti.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi. FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti. Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı. FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi. İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.

Avrupa Ligi'nde İtalya üstünlüğü

İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'le şampiyonun belli olacağı THY Avrupa Ligi'nde İtalyan ekipleri 13 kez mutlu sona ulaştı. İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda şu ana kadar 12 ülkeden 20 takım şampiyonluk yaşadı. Avrupa Ligi'nde İtalyan ekipleri 13 kezle kupayı en çok kazanan takımlar olma başarısı gösterdi. İtalya'dan Varese 5, EA7 Emporio Armani Milano 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü. Ligde en son 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 16 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. İtalyanlar ayrıca son 6 sezondur Dörtlü Final'de de yer alamıyor. Kupada en son 2011 yılında Barcelona'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena, sezonu üçüncü bitirmişti.

İspanyol takımları 12 kez şampiyon oldu

Dörtlü Final'de bu sezon da Real Madrid ile yer alan İspanyollar, 12 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor. İspanya'dan Real Madrid 9 kezle kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti

Yunan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu ülkeden Panathinaikos 6, İstanbul'daki Dörtlü Final'de mücadele edecek Olympiakos da 3 kez kupanın sahibi oldu.

Diğer şampiyonlar

Rusya'dan CSKA Moskova 7, İsrail'den Maccabi Tel Aviv de 6 kez kupayı kazandı. Hırvatistan'dan Split 3, Cibona da 2 kez ligi şampiyon tamamlarken, Letonya'dan ASK Riga ise 3 kez kupayı havaya kaldırdı. Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan takımları da SSCB döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 7 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.