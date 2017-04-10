En çok seyredilen 3. takım Fenerbahçe

Bu sezon format değişikliğine gidilerek ilk kez 16 takımlı lig usulüne göre oynanan ligde, sarı-lacivertli takım iç saha maçlarını ortalama 11 bin 102 taraftar önünde oynadı. Avrupa Ligi'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Fenerbahçe, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Sports Arena'da önemli bir taraftar desteğiyle mücadele etti. Ataşehir'deki salonda Avrupa Ligi'nde 15 maç oynayan Fenerbahçe'yi toplam 166 bin 532 taraftar izledi. Ortalama 11 bin 102 seyirciyle bu alanda Baskonia ve Zalgiris'ten sonra 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin iç saha maçlarının 12'sinde 10 bini aşkın taraftar tribünde yer aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon en fazla CSKA Moskova maçına ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, geçen yıl finalde kaybettiği Rus ekibini, İstanbul'da 12 bin 831 taraftarın önünde konuk etti. Fenerbahçeli taraftarların en az ilgi gösterdiği Darüşşafaka Doğuş maçında ise Ülker Sports Arena'da 7 bin 891 taraftar tribünde bulundu.

Baskonia 11 bin 618 ortalamaya oynadı

Play-off'a yükselen İspanyol ekibi Baskonia, Avrupa Ligi'nde normal sezonda seyirci şampiyonu olmayı başardı. Maçlarını Fernando Buesa Arena'da oynayan Baskonia'nın sahasında oynadığı 15 müsabakayı toplam 174 bin 271 taraftar izledi. İspanyol temsilcisi ortalama 11 bin 618 taraftarla bu alanda birinciliği kimseye kaptırmadı. Baskonia'yı, Litvanya ekibi Zalgiris takip etti. Basketbolun çok sevildiği ülkede Zalgirisli taraftarlar, Zalgirio Arena'yı hemen hemen her maç doldurdu. Litvanya ekibi iç sahada ortalama 11 bin 417 seyirci sayısıyla 2. sırada yer buldu. Baskonia, Zalgiris ve Fenerbahçe'yi, Maccabi FOX, Panathinaikos Superfoods ile Real Madrid izledi. Sadece bu 6 takım 10 binin üzerinde seyirci ortalaması tutturdu.

Diğer Türk takımları son 4'te

Avrupa Ligi'nde en az seyredilen 4 takımdan 3'ünün Türk ekipleri Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş'un olması dikkati çekti. Bu yıl ligde yer alan 16 takım içinde en az seyirciye oynayan Rus temsilcisi Unics Kazan, ortalama 3 bin 733 taraftar önünde maçlarını yaptı. Unics Kazan'ın önünde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank yer aldı. Maçlarını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynayan Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank'ın taraftarları salon kapasitesinin yarısına bile ulaşmadı. Play-off'a kalarak başarılı bir normal sezonu geride bırakan Anadolu Efes, ortalama 4 bin 598 taraftar önünde oynadı. Lacivert-beyazlılar, Unics Kazan'dan sonra maçlarına en az taraftar çeken ekip oldu. Play-off iddiasını haftalar önce kaybeden Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ortalama 4 bin 872 taraftar önünde mücadele ederek, evinde en az seyirci önünde oynayan 4. takım olarak istatistiklere girdi. Tarihi bir başarı elde ederek 8. sıradan adını play-off'a yazdıran Darüşşafaka Doğuş ise iç saha maçlarını küçük bir salonda oynadı. Darüşşafaka Doğuş, seyirci ortalamasında 14. olmasına rağmen Volkswagen Arena'yı her maçta önemli ölçüde doldurdu. Yeşil-siyahlılar, kapasitesi 5 bin 240 olan salonda 4 bin 640 taraftar ortalamasını yakaladı. Darüşşafaka Doğuş, seyirci kapasitesi az bir salonda oynaması nedeniyle listede altlarda kaldı.



En fazla taraftar Kızılyıldız MTS-Real Madrid maçında

Sırbistan'nın Kızılyıldız MTS ekibi ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında oynanan maç, bu sezonun en fazla izlenen karşılaşması olarak ön plana çıktı. Normal sezonun 14. haftasında Belgrad'da Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 18 bin 487 basketbolsever izledi.

En az ilgi Unics Kazan-EA7 Emporio Armani maçına

Unics Kazan ile EA7 Emporio Armani arasında oynanan maç, sezonun en az ilgi gösterilen karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Rus temsilcisinin, İtalyan rakibini Kazan Basketbol Salonu'nda konuk ettiği maçı sadece bin 746 taraftar takip etti.

Normal sezonu 1 milyon 972 bin taraftar izledi

Yeni bir formatla basketbolseverlerin karşısına çıkan Avrupa Ligi'nde normal sezonu 1 milyon 972 bin 644 biletli taraftar seyretti. Normal sezonda oynanan 240 maçta, ortalama 8 bin 219 seyirci bulundu.