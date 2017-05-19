En iyi beş belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016-2017 sezonunun en iyi 5'leri belli oldu.



NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda oluşan yılın 5'inde, Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, Houston Rockets'tan James Harden, New Orleans Pelicans'tan Anthony Davis, Cleveland Cavaliers'tan LeBron James ve San Antonio Spurs'ten Kawhi Leonard yer aldı. Ligdeki 14'üncü sezonunu oynayan James, NBA'in en iyi 5'ine 11'inci kez seçilirken, bu ödüle en çok ulaşan NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Karl Malone'u yakalamayı başardı. Geçen sezon da NBA'in en iyi 5'ine giren Westbrook ve Leonard, iki yıl üst üste bu onura layık görülürken, Davis 2014-2015 sezonunun ardından bu ödülü ikinci kez kazandı. Harden ise kariyerinde üçüncü kez NBA'in en iyi 5'ine seçildi.

En iyi ikinci 5'e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Rudy Gobert (Utah Jazz), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Stephen Curry ve Kevin Durant (Golden State Warriors) girdi.

En iyi üçüncü 5'te ise Jimmy Butler (Chicago Bulls), Draymond Green (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), John Wall (Washington Wizards) ve DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) yer buldu.

NBA'de bu sezonun "En Değerli Oyuncu", "Yılın Çaylağı", "Yılın Savunma Oyuncusu", "Yılın Altıncı Adamı", "En İyi Gelişim Gösteren Oyuncu" ve "Yılın Başantrenörü" ödülleri için adaylar yarın sabaha karşı TSİ 02.00'de açıklanacak. Söz konusu ödülleri kazanan isimler ise 27 Haziran günü TSİ 04.00'te duyurulacak.