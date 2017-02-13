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En skorer 25 oyuncu arasına girdi

NBA'de New York Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, San Antonio Spurs'a karşı attığı 25 sayıyla NBA tarihinin 25. en skorer oyuncusu oldu.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:40
En skorer 25 oyuncu arasına girdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen Carmelo Anthony, takımının San Antonio Spurs'ü 94-90 yendiği maçta, en skorer 25 oyuncu arasına girdi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. New York Knicks, ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup etti. Maçı 25 sayı ve 7 ribauntla tamamlayan Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 23 bin 775 sayıya ulaştı. Kariyerinde 23 bin 757 sayı kaydeden Charles Barkley'i geçen Anthony, NBA tarihinin 25. en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi Knicks'te Derrick Rose 18 sayı, Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 blokluk katkıda bulundu. 54. karşılaşmasında 13. yenilgisini alan Spurs'te Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalma ve LaMarcus Aldridge 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

Kings'ten peş peşe 3. galibiyet
Sacramento Kings, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 105-99 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti. Kings'i galibiyete, 28 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Darren Collison taşıdı. Pelicans'ta Anthony Davis'in 32 sayı, 10 ribaunt ve Jrue Holiday'in 16 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 117-89
New York Knicks-San Antonio Spurs: 94-90
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 101-102
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 105-99

Anahtar Kelimeler:
Carmelo AnthonyNBANew York KnicksSpor
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