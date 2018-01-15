En skorer Green, lider Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken, 15 haftalık bölümün en skorer ismi Trabzonspor'dan Caleb Green oldu.

Sezonun ilk yarısında sayı, ribaunt, asist, top çalma ve blok istatistiklerinde ilk üç sırayı yabancı oyuncular paylaştı. Bordo-mavili formayla 15 maçta 283 sayı üreten ABD'li oyuncu, 18,8 ortalamasıyla sayı istatistiğinde ilk sırada yer aldı. 15 karşılaşmada 281 sayı bulan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Errick McCollum ise 18,7'lik ortalama yakaladı. Sayı istatistiğinde üçüncülüğü ise aynı ülkeden Jarrod Michael Jones elde etti. Ligin ilk yarısında 14 maçta görev alan Pınar Karşıyakalı basketbolcu, 259 sayıyla 18,5 ortalama tutturdu.

Ribauntlarda Stimac

Sayı istatistiğinde olduğu gibi ribauntlarda da yabancı oyuncular ilk sırada bulundu. Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vladimir Stimac, 12 karşılaşmada 123 ribaunt alırken, 10,2 ortalamayla bu alanda ilk yarının en başarılı oyuncusu unvanını yakaladı. 10 karşılaşmada takımı adına 91 ribaunt alan Yeşilgiresun Belediyespor'dan ABD'li Darrell Williams 9,1'lik ortalamasıyla ikinci oldu. Eskişehir Basket'in kadrosunda bulunan bir başka ABD'li oyuncu Jeffrey Curtis Ayres de 15 maçta topladığı 131 ribauntla 8,7 ortalamayı tutturdu.

Asistlerin lideri Rowland

Asist kategorisinde ilk yarının lideri Eskişehir Basket'ten Earl Jerrod Rowland oldu. İlk yarının tüm maçlarında süre alan ABD'li basketbolcu, takım arkadaşlarına 89 kez sayı bulma şansı üreterek 5,9 ortalama tutturdu. Trabzonspor'un Litvanyalı oyun kurucusu Sarunas Vasiliauskas, 14 karşılaşmada 82 asistle 5,8 ortalama yakaladı. TOFAŞ'ın ABD'li oyun kurucusu Pierria Henry de 14 maçta 81 asist sonunda 5,7 ortalamaya ulaştı.

Pota altının etkili ismi Obekpa

Ligin ilk yarısında bloklarda en etkili isim olarak Trabzonspor'dan Christopher Ewaoche Obekpa, dikkati çekti. Nijeryalı uzun oyuncu, ilk yarının tamamında 37 blok yapıp 2,4 ortalama yakaladı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Fransız pivotu Moustapha Fall, 15 maçta 27 blokla 1,8 ortalama, Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Bryant Dunston ise 14 karşılaşmada rakiplerine 22 blok yaparak 1,5 ortalama elde etti.

Top çalmada Calloway

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında top çalma kategorisinin lideri Muratbey Uşak'tan Earl Calloway oldu. Sezonun ilk bölümünde 12 karşılaşmada sahada yer alan ABD'li oyuncu, rakiplerinden 20 kez top çalıp 1,6 ortalama tutturdu. Yeşilgiresun Belediyespor'un ABD'li oyuncularından Quinton Hosley de 14 karşılaşmada 23 top çalarak 1,6 ortalamaya ulaştı. Galatasaray Odeabank forması giyen bir başka ABD'li basketbolcu Gregory Alexander Renfroe de 15 maçta 23 kez rakiplerinden top çalarak 1,5 ortalamayla üçüncülüğü elde etti.

En çok top kaybını Klobucar yaptı

Ligin ilk yarısında en çok top kaybını İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda yer alan Slovenyalı oyuncu Jaka Klobucar yaptı. Klobucar, 14 maçta 44 top kaybıyla 3,1 ortalamayla ilk sırada bulundu. Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Dominic Wayne Waters, 14 maçta 42 top kaybı yapıp 3 ortalamayla ikinci oldu. Asist kategorisinde lider durumda bulunan Rowland, 15 karşılaşmada 44 top kaybının ardından 2,9 ortalamayla bu alanda üçüncü sırada yer aldı.

Türk oyuncular, daha çok ribauntlarda ön plana çıktı

Ligin ilk yarısında Türk oyuncular, daha çok ribaunt istatistiklerinde göze çarptı. Sayı istatistiğinde ilk 20 içinde Türk oyuncular yer almazken, ribauntlarda özellikle Metecan Birsen, dikkati çekti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 15 maçta toplam 103 ribaunt aldı. Genç basketbolcu, 6,8 ortalamayla ribauntlarda 9. sırada bulundu.

Darüşşafaka forması giyen Furkan Aldemir ise 10 karşılaşmada 57 ribauntla 5,7 ortalamayla 19. oldu. Galatasaray Odeabank'ın 23 yaşındaki oyuncusu Ege Arar ise bu kategoride 15 karşılaşmada 84 ribauntla 5,6 ortalama yakaladı ve 20. sırada yer aldı. Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncu kurucusu Barış Ermiş, 15 maçta 77 asist yapıp 5,1 ortalama yakaladı. 33 yaşındaki basketbolcu, bu istatistiğiyle asist kategorisinde 8.'liği elde etti.

Blok kategorisinde 3 Türk oyuncu ilk 20 içinde yer almayı başardı. Beşiktaş Sompo Japan'da görev yapan Sertaç Şanlı, 15 karşılaşmada 16 blok yapıp 1,06 ortalamayla 6. oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu Ege Arar, blok istatistiğinde de dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, 15 maçta 12 blok yapıp 0,8 ortalamaya ulaşarak ilk yarıyı 10. sırada tamamladı. Pınar Karşıyaka forması giyen Metin Türen de 15 maçta 10 blok ve 0,6 ortalamayla 16. sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Sinan Güler ise 14 karşılaşmada 18 top çalarak, istatistiklerde kendisine yer buldu. 34 yaşındaki oyuncu 1,2 ortalamayla top çalmada 15. oldu.

Fenerbahçe sayıda da lider

Ligin ilk yarısını 13 galibiyetle lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, sayı istatistiğinde de liderliği rakiplerine kaptırmadı. Sarı-lacivertli takım, hücumda etkiliği olduğu kadar savunmasıyla da dikkati çekti. 15 karşılaşmada 1310 sayı üreten Fenerbahçe, ilk yarının en skorer takımı unvanını aldı. Sarı-lacivertli ekip, potasında gördüğü 1081 sayıyla ilk yarının en iyi savunmasını gerçekleştirdi.

İlk yarıyı son sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol, 1122 sayıyla en az sayıyı üreten takım olarak dikkati çekti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. sırada bulunan Yeşilgiresun Belediyespor ise 1315 sayıyla en çok sayı yiyen takım oldu.