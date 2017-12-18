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Ergin Ataman imzayı attı

Anadolu Efes, Ergin Ataman başantrenör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:18
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Ergin Ataman imzayı attı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anadolu Efes'te üçüncü kez başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, 1999-2001 ile 2008-2010 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştırmıştı. Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyerinde, bir ULEB Avrupa Kupası, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolErgin Ataman
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