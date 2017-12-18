Ergin Ataman imzayı attı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anadolu Efes'te üçüncü kez başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, 1999-2001 ile 2008-2010 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştırmıştı. Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyerinde, bir ULEB Avrupa Kupası, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.