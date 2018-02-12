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Ersan'dan Pistons'a karşı 19 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Detroit Pistons'ı 118-115 yendiği maçı 19 sayı ve 5 ribauntla tamamladı

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:27
Ersan'dan Pistons'a karşı 19 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 118-115 yendiği maçta 19 sayı ve 5 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, aynı konferansta play-off mücadelesi veren Detroit Pistons'ı 118-115 mağlup etti. Ev sahibi Hawks'u galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dennis Schroder, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan Ersan İlyasova taşıdı. Pistons'ta Andre Drummond'ın 25 sayı, 15 ribaunt, 3 blok, Blake Griffin'in 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Reggie Bullock'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

"Yeni" Cavaliers farklı kazandı

Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk adaylarından Cleveland Cavaliers, yaptığı takas hamleleri sonrası Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'e konuk oldu. Cavaliers, 4 yeni transferinin yüzde 51,5 isabetle 49 sayı attığı müsabakayı 121-99 kazandı. Bu isimlerden Jordan Clarkson 17, Rodney Hood 15, George Hill 12 ve Larry Nance 5 sayı kaydetti.

LeBron James 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı. Önceki maçta olduğu gibi ilk 5'te sahaya çıkan Cedi Osman ise 12 sayı ve 5 ribauntla oynadı. Doğu liderliğini Toronto Raptors'a kaptıran Celtics'te Terry Rozier 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 18 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 17 sayıyla mücadele etti.

Jazz'dan peş peşe 9. galibiyet

Portland Trail Blazers deplasmanından 115-96 galip ayrılan Utah Jazz, üst üste 9. maçını kazandı. Jazz'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 24 sayı, 5 ribaunt üreten Joe Ingles taşıdı. Derrick Favors 15 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gobert de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 22 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 103-123

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 118-115

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 99-121

Indiana Pacers-New York Knicks: 121-113

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 104-97

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-106

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 110-92

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 96-115

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolCedi OsmanErsan İlyasovaNBASpor
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