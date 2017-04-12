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Ersan'lı Hawks'a play-off'da

NBA'de art arda 4. galibiyetini alan Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nda 5. sıradan play-off'lara katılacak

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Ersan'lı Hawks'a play-off'da

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 103-76 yenen Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nı 5. sırada bitirmeyi garantiledi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 103-76 kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini elde etti. Hawks'ta Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaunt, Paul Millsap 10 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribauntla oynadı. Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Hornets'te Jeremy Lamb 21, Michael Kidd-Gilchrist, Briante Weber ve Treveon Graham 10'ar sayı attı.

Lakers, 2013'ten beri ilk kez 5 maçlık seri yaptı
Batı Konferansı'nın sondan 2. basamağındaki Los Angeles Lakers, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 108-96 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı. 2013'ten bu yana ilk defa üst üste 5 maç kazanan Lakers'ta, Metta World Peace 18, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 15'er sayı kaydetti. NBA'de normal sezon, yarın oynanacak 14 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 103-76
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-100
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 91-109
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 108-96
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 129-104
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