Euroleague'de kuralar çekildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin grupları belli oldu.

Kura çekimi sonucu Galatasaray A Grubu'nda, Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 sırada yer alan takımlar, üst tura yükselecek. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 11 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Galatasaray, Castors Braine (Belçika), USK Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Bourges Basket (Fransa), Dinamo Kursk (Rusya), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Wisla Can-Pack (Polonya), Famila Schio (İtalya), CB Avenida (İspanya), Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Elemelerden gelecek takım

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da rakipler belli oldu

Türkiye'den 5 kulübün katılacağı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde 40 takım, dörderli 10 gruba ayrıldı. Beşiktaş, Yunanistan'dan Olympiakos, Letonya'dan TTT Riga ve Polonya'dan Gorzow ile A Grubu'nda yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyespor'un Enisey (Rusya), Good Angels ve Ruzomberok (Slovakya) ile B Grubu'nda karşılaşacağı turnuvada, Hatay Büyükşehir Belediyespor da Energa Torun (Polonya), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden elenecek bir takımla D Grubu'nda mücadele edecek. Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ise E Grubu'nda Polonya'dan Sleza Wroclaw ve elemelerden gelecek bir takımla karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Olympiakos (Yunanistan), TTT Riga (Letonya), Beşiktaş, Gorzow (Polonya)

B Grubu: Enisey (Rusya), Mersin Büyükşehir Belediyespor, Good Angels, Ruzomberok (Slovakya)

D Grubu: Energa Torun (Polonya), Hatay Büyükşehir Belediyespor, ACS Sepsi-SIC (Romanya), Avrupa Ligi'nden elenecek takım

E Grubu: Sleza Wroclaw (Polonya), Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Elemelerden gelecek takım

F Grubu: Aluinvent DVTK Miskolc, PEAC-Pecs (Macaristan), Rutronik Stars Keltern (Almanya), Carolo Basket (Fransa)

G Grubu: Basket Landes (Fransa), Lointek Gernika Bizkaia, Spar Citylift Girona (İspanya), VBW CEKK Cegled (Macaristan)

H Grubu: GDES Santo Andre (Portekiz), Nymburk (Çekya), Virtus Eirene Ragusa (İtalya), Avrupa Ligi'nden elenecek takım

I Grubu: Reyer Venezia (İtalya), KP Brno (Çekya), 1880 Wasserburg (Almanya), Elfic Fribourg (İsviçre)

J Grubu: Nantes Reze (Fransa), Uni Györ (Macaristan), Belfius Namur (Belçika), Elemelerden gelecek takım