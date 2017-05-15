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Ev fiyatına Final-Four bileti

Bu sene 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’u öncesi kara borsaya düşen biletler adeta el yakıyor.

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Ev fiyatına Final-Four bileti

Bu sene 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four’u öncesi kara borsaya düşen biletler adeta el yakıyor.

THY Euroleage normal sezonun sona ermesinin ardından Final-Four heyecanı yaşanıyor. 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon öncesi kara borsada ise bilet çılgınlığı yaşanıyor. Sahaya yakınlığına göre bin 200 liradan 20 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan biletler basketbolseverleri oldukça zorluyor. Bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan 224 bin 798 lira 39 kuruşluk bilet ise adeta bir ev fiyatında. Sahaya en yakın yerden ve VIP geçiş hizmetiyle satışa sunulan bu biletin alıcı bulup bulamayacağı ise merak konusu.

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BasketbolTHY Avrupa Ligİstanbul Sinan Erdem Spor SalonuDörtlü Final
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