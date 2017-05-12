Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk hedeflerinin Real Madrid'i eleyerek tekrar finale çıkmak olduğunu söyledi.



Bogdanovic, İstanbul'un ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı karşısında şampiyonluğu kaçırdıktan sonra üzgün bir şekilde yerde oturduğu fotoğrafı yorumlayan 25 yaşındaki basketbolu, "Tabii ki o andan itibaren şampiyonluğun hayalini kuruyoruz. Ancak özellikle hayalini kurduğumuz ilk şey, Real Madrid maçını kazanmak. Finale çıkmak için ilk önce onları yenmeliyiz." dedi. Çocukluk hayali olan başantrenör Zeljko Obradovic'le Fenerbahçe'de çalışma fırsatını bulduğunu hatırlatan Bogdanovic, tecrübeli çalıştırıcıyla Avrupa Ligi kupası kazanmayı da hep hayal ettiğini vurguladı.

"Normal sezonun en iyi takımı"

Bogdanovic, Real Madrid'in normal sezonu lider bitirdiği için şu anda en iyi takım olduğuna dikkati çekti. Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig usulüne göre oynanan organizasyonda 30 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid'in iyi bir ekip olduğunu anlatan Sırp basketbolcu, "Normal sezonu lider bitirdiler. Dolayısıyla normal sezonun en iyi takımı Real Madrid'di. Dörtlü Final'de oyunumuzu yukarı çekerek onları yenmeye çalışacağız. Umarım kazanan ve finale tekrar çıkan taraf biz oluruz." diye konuştu.

"Ev sahibi avantajımız yok"

Bogdan Bogdanovic, Dörtlü Final'in İstanbul'da oynanacak olmasına rağmen ev sahibi avantajına sahip olmadıklarını düşündüğünü dile getirdi. Maçların Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağını belirten tecrübeli basketbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ev sahibi avantajına sahibiz dememiz doğru olmaz. Her ne kadar aynı şehirde oynayacak olsak da kendi salonumuzda sahaya çıkmayacağız. Umut ediyorum ki çok fazla Fenerbahçe taraftarı salonda olacak. Taraftarımız şampiyonluk için bizim itici gücümüz olacak."

En iyi ilk 5 yorumu

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen Bogdanovic, basketbolda geçmişle yaşanmaması gerektiğini iyi bildiğini anlatarak, "Dolayısıyla hep en iyi olmak için çalışıyoruz. Tabii ki güzel anlardı ama artık onları geride kaldı. Bu sefer daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sıkı çalışmanın meyveleri topladım, diyebilirim." ifadelerini kullandı.