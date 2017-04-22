Ev sahibi avantajını kaptık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele eden Türk takımları Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, başarılı bir haftayı geride bıraktı.



Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi. Üç Türk takımı da ilk iki maçlarını deplasmanda oynadı. Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u iki maçta da yenerek Dörtlü Final için çok büyük bir avantaj elde etti. Anadolu Efes, Olympiakos (Yunanistan), Darüşşafaka Doğuş ise Real Madrid (İspanya) deplasmanından birer galibiyetle dönerek avantajlı konuma geldi. Saha ve seyirci dezavantajını ortadan kaldıran Türk takımları, gelecek hafta İstanbul'da maç kaybetmemesi durumunda Dörtlü Final'e yükselecek.

Fenerbahçe'ye tek galibiyet yetiyor

Üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer almak isteyen Fenerbahçe, bu hedefine tek galibiyet uzakta bulunuyor. Bu sezon sahasında sadece bir kez kaybeden ve 11 yıldır OAKA Arena'da Türk takımlarına yenilmeyen Panathinaikos Superfoods'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine şans tanımadı. Atina'da 3 günde rakibine 71-58 ve 80-75'lik skorlarla iki kez yenen sarı-lacivertliler, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 25 Nisan Salı günü konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fenerbahçe bu maçı kaybetse bile, 27 Nisan Perşembe günü yine rakibini Ülker Sports Arena'da konuk ederek Dörtlü Final biletini kapmaya çalışacak.

Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş birer galibiyetle döndü

Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, play-off serilerinde deplasmandan birer galibiyetle dönerek avantajı ele geçirdi. Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında 87-72 kaybetti. Atina'da büyük heyecana sahne olan ikinci maçta ise lacivert-beyazlılar rakibini 73-71 yenip seride durumu 1-1'e getirerek saha ve seyirci avantajını kaptı. Avrupa Ligi'nde play-off'un sürpriz sonucuna ise Darüşşafaka Doğuş imza attı. Normal sezonun lideri Real Madrid'e konuk olan yeşil-siyahlılar iki maçta da iyi performans ortaya koydu. İlk maçı 83-75 kaybeden Darüşşafaka Doğuş, ikinci müsabakada sahadan 84-80 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, 26 Nisan Çarşamba ve 28 Nisan Cuma sahalarında oynayacağı maçları kazanması durumunda Dörtlü Final'e çıkacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımlar 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak.

Hedef, Avrupa Ligi tarihine geçmek

Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, aynı anda Dörtlü Final'e yükselirse, 1959 yılında başlayan organizasyonun tarihinde ilk kez bir ülkeden 3 takım son 4'e kalacak. Bu 3 takım gelecek hafta rakiplerini elemeleri durumunda Türk basketbolu adeta Avrupa Ligi'ne damga vuracak. İlk kez 1959 yılında düzenlenen ve 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) yapılan organizasyonda bugüne dek Dörtlü Final'e bir ülkeden en fazla iki takım yükselebilmişti.

CSKA Moskova 2-0 önde

Play-off'ta diğer eşleşmede son şampiyon CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Baskonia karşısında hata yapmadı. Rusya ekibi, zorlanmasına rağmen sahasındaki iki maçta da rakibini mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Play-off'taki eşleşmelerde saha ve seyirci avantajını şu ana kadar kaybetmeyen tek takım da CSKA Moskova oldu.