Ezeli rakibine 5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe, yarın başlayacak Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki rakibi Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı takıma 5 yıldır maç kaybetmiyor. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 11 resmi maçı da galip bitirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, bu sürede 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 11 maçta da rakibine şansı tanımadı.

Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi. Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Fenerbahçe, söz konusu 11 maçlık seriyi yakaladı.

3. kez rakip oldular

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. kez play-off'ta birbirine rakip olacak. İlk kez finalde karşılaşacak bu iki takım, ligde play-off sistemine geçildikten sonra iki kez eşleşti. İlk eşleşme 1992-1993 sezonunda gerçekleşti. Fenerbahçe, çeyrek final serisinde rakibini 2-0'la geçti. Son eşleşme ise 2011-2012 sezonunda oldu. Beşiktaş, sarı-lacivertli takıma karşı çeyrek final serisinde 2-0 üstünlük kurdu ve sezon sonu şampiyonluğa ulaştı.

Ufuk Sarıca, iki final kazandı

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başındayken, Obradovic'in Fenerbahçe'sine karşı Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üstünlük kurdu. Sarıca'nın çalıştırdığı Pınar Karşıyaka, 2013-2014 sezonu Türkiye Kupası finalinde Obradovic'in takımını 82-73 yenerek kupaya uzandı. İki başantrenör 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da karşı karşıya geldi. Bu maçı da Ufuk Sarıca'nın öğrencileri 77-75 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Galibiyet sayısında Obradovic üstün

İki tecrübeli başantrenör bugüne dek 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Obradovic'in Fenerbahçe'si, Ufuk Sarıca'nın takımları karşısında 11 galibiyet elde etti. Ufuk Sarıca ise Obradovic'in takımı karşısında Pınar Karşıyaka ile galibiyetler yaşadı. Sarıca'nın çalıştırdığı İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'yi 8 kez yendi. İki başantrenör Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off'ta 3. kez rakip olacak. Obradovic, Fenerbahçe'yle Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Pınar Karşıyaka'yı 2013-2014 sezonu yarı final serisinde 3-0'la geçti. Bir sonraki sezon ise takımlar yine yarı finalde eşleşti. Bu sefer gülen taraf 3-1'le Sarıca'nın öğrencileriydi.

Obradovic tarihe geçmenin eşiğinde

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi tarihine de geçmek istiyor. Final serisinde Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşması durumunda, Obradovic ligin en fazla şampiyonluk kazanan (3) yabancı başantrenörü unvanına sahip olacak. Obradovic bu rekoru ikişer şampiyonlukla Bogdan Tanjevic'le paylaşıyor. Ligde en fazla şampiyon olan başantrenör unvanı ise 7 kezle efsane isim Aydın Siyavuş'a ait.

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 26 maçı da kazanarak önemli bir istatistik yakaladı. Ligde son yenilgisini 4 Aralık 2016'da TOFAŞ deplasmanında yaşayan Fenerbahçe'nin bileğini 2017 yılında büken bir ekip olmadı. Sarı-lacivertliler, ligde 2017 yılındaki 23 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Final serisinde saha avantajına sahip Fenerbahçe, iç sahada ulaşılması zor bir seriye de imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da ligde oynadığı son 37 maçı da kazandı. Sarı-lacivertli takım, seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.