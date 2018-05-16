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Favorileri Fenerbahçe

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Sırp basketbolseverler, vatandaşları Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'yi favori görüyor

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:13
Favorileri Fenerbahçe

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Sırp basketbolseverler, vatandaşları Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş'u favori görüyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Rus takımı CSKA Moskova yer alacak. 

Sırp basketbolseverler, Fenerbahçe Doğuş'a vatandaşları efsanevi başantrenör Obradovic ve oyuncular Nikola Kalinic ile Marko Guduric'ten dolayı özel ilgi duyuyor. Fenerbahçe Doğuş'un Obradovic ve Sırp oyunculardan dolayı Belgrad'da ciddi bir sevgiyle karşılaşacağını aktaran Cacak şehrinde yaşayan Milos Milosevic, sarı-lacivertlilerin kupayı almasını beklediğini söyledi.

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Zalgiris'i de öven Milosevic, "Kupayı bu turu geçen takımın kazanmasını isterim." dedi. Basketbolseverlerden Mladen Stojic de favori takımının Fenerbahçe Doğuş olduğunu ifade ederek, Sırbistan'ın basketbol ile tanınan bir ülke olması nedeniyle Dörtlü Final'İn Belgrad'da yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Hana Majkic ise doğduğu şehrin Dörtlü Final karşılaşmalarına çok iyi ev sahipliği yapacağına inandığına işaret ederek, "Sırbistan'ın efsane koçlarından Obradovic'in takımı Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Sırp halkı son derece misafirperverdir. Fenerbahçe en iyi şekilde karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final için 15 binin üzerinde turist

Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, Dörtlü Final için 15 binin üzerinde basketbolseverin Belgrad'a geleceğini dile getirdi. Belgrad'ın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Popovic, "Belgrad'daki basketbol karşılaşmalarını canlı izlemek için Avrupa'nın daha birçok ülkesinden sporseverin gelmesini bekliyoruz. En fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın Dörtlü Final'e kalmasının Belgrad'daki Türk turist sayısını ciddi bir şekilde artırdığını vurgulayan Popovic, "Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısı bu organizasyonla 2017 yılına oranla gözle görülür bir şekilde arttı." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Doğuş'tan sonra en fazla taraftarın Zalgiris için Belgrad'a geleceğini aktaran Popovic, "Tarafımıza ulaşan bilgilere göre, Litvanya'dan 3 bin kişi Belgrad'a gelecek. Bunun dışında, Real Madrid taraftarlarının da ciddi bir ilgisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Zelkjo ObradovicTHY Avrupa LigiMilorad PopovicFenerbahçe DoğuşFavoriDörtlü FinalBasketbol
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