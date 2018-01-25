F.Bahçe, Barça ile karşılaşacak

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Barcelona Lassa karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin 11. haftasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.