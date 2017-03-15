Fener Bamberg ile karşılaşacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacak.



Brose Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ve TRT Haber'den naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada sahasında İspanya'nın Baskonia takımına 79-74 mağlup olan Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, toplamda aldığı 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Başantrenör Andrea Trinchieri yönetiminde son maçında İstanbul'da Anadolu Efes'i 87-68 yenen Almanya temsilcisi ise 9 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe ile Brose Bamberg arasında ligin ilk yarısında Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 67-66 galip tamamlamıştı.