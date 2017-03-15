Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fener Bamberg ile karşılaşacak

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Brose Bamberg'e konuk olacak

Bu haber kez okundu.

Fener Bamberg ile karşılaşacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg ekibiyle karşılaşacak.

Brose Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ve TRT Haber'den naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada sahasında İspanya'nın Baskonia takımına 79-74 mağlup olan Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, toplamda aldığı 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Başantrenör Andrea Trinchieri yönetiminde son maçında İstanbul'da Anadolu Efes'i 87-68 yenen Almanya temsilcisi ise 9 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe ile Brose Bamberg arasında ligin ilk yarısında Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 67-66 galip tamamlamıştı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa LigiFenerbahçeBrose Bamberg26. Hafta Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100