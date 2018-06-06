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Fener, Bursa'ya rahat gitmek istiyor

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın TOFAŞ'la karşılaşacak

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:45
Fener, Bursa'ya rahat gitmek istiyor

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın evinde TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yarın da galip gelerek Bursa'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
TofaşTahincioğlu Basketbol Süper LigiPlay-offFinal SerisiFenerbahçe DoğuşBasketbol
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