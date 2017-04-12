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Fener 'Dörtlü Final'e uçtu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde yer alacağı Dörtlü Final için Rusya'ya gitti

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Fener 'Dörtlü Final'e uçtu

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 14-16 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek sarı-lacivertli takım, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu şehre hareket etti. Tam kadro olarak Rusya'ya giden sarı-lacivertliler, 14 Nisan Cuma günü ev sahibi UMMC Ekaterinburg'la finale çıkma mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Rus temsilcisini elemesi durumunda 16 Nisan Pazar günü finalde Dinamo Kursk (Rusya)-USK Prag (Çekya) galibiyle karşılaşacak.

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