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"Fener için NBA'i reddettim"

Fenerbahçe Doğuş’un yıldız basketbolcusu Nicolo Melli, sarı-lacivertlilere gelmek için NBA’den gelen büyük teklifleri geri çevirdiğini açıkladı

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"Fener için NBA'i reddettim"

Fenerbahçe Doğuş’un yeni transferi İtalyan basketbolcu Nicolo Melli, ülkesinin Corriera Della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu. NBA’den büyük bir teklifi reddettiğini söyleyen Melli, “Hayır demek kolay değildi. NBA benim çocukluğundan beri rüyam. Ama önce Fenerbahçe ile Euroleague kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu. 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic’in kendisini çok istediğini belirtti. Yıldız basketbolcu, uyum sorununu atlatmak için vatandaşı Luigi Datome’nın kendisine yardımcı olacağını söyledi.

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BasketbolFenerbahçe DoğuşNicolo Melli
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