Fener ikinci galibiyet peşinde

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yendiği Panathinaikos Superfoods'u yarın deplasmanda oynayacağı ikinci karşılaşmada da mağlup ederek Dörtlü Final için büyük avantaj yakalamak istiyor. OAKA Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak serinin ikinci maçı, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.



Başkent Atina'da 18 bin 310 seyirci önünde oynanan ilk maçı, ikinci yarıdaki etkili performansıyla 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, 11 yıl sonra OAKA Arena'da galip gelen ilk Türk takımı oldu. Rakibini yarın da mağlup etmesi durumunda seride 2-0 öne geçecek sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final'e yükselmek için tek galibiyet yetecek. Serinin üçüncü (25 Nisan Salı) ve gerekirse dördüncü maçı (27 Nisan Perşembe) İstanbul'da Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Obradovic'le çeyrek finalde maç kaybetmedi

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 4. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 7 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti. Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da da Real Madrid'e maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Panathinaikos Superfoods'u ilk karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son iki sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak müsabaka kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor.

Panathinaikos play-off'ta 5 maçtır kazanamıyor

Panathinaikos Superfoods, THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı son 5 maçı da kaybetti. Eski çalıştırıcısı Obradovic'in görevden ayrılmasından sonra Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteremeyen Yunan ekibi, son 4 sezondur kupaya çeyrek finalde veda ediyor. Panathinaikos Superfoods, 2014-2015'te play-off'ta CSKA Moskova'ya, geçen sezon da Laboral Kutxa'ya elenmişti. Bu iki rakibine üst üste 4 maç kaybeden Yunan temsilcisinin, Fenerbahçe'ye de yenilince bu seviyedeki galibiyet hasreti 5 müsabakaya çıktı.

Bogdanovic ve Kalinic'ten 12'de 9 üçlük

Fenerbahçe'de serinin ilk maçında ön plana çıkan isimler Bogdan Bogdanovic ve Nikola Kalinic oldu. İki Sırp oyuncu, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili bir performans sergiledi. Üç sayılık atışlarda Bogdanovic 6'da 5, Kalinic ise 6'da 4'le mücadele etti. Bu iki isim toplam 12'de 9 üç sayılık isabet bularak Panathinaikos Superfoods'u da geride bıraktı. Yunan ekibi, ilk maçta üç sayı çizgisinin gerisinden takım halinde 23'te 7 isabetle oynadı. Sarı-lacivertlilerde play-off serisinin ilk maçında Bogdanovic 23, Kalinic ise 16 sayıyla mücadele etmişti.