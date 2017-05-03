Fener, Real ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonunun maç programı belli oldu.



Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan programda, üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer alan Türk temsilcisi Fenerbahçe ile İspanya'nın Real Madrid takımı, 19 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off turunda Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile aynı gün saat 18.30'da kozlarını paylaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı, 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Final karşılaşması ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.