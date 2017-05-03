Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fener, Real ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 19 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da CSKA Moskova-Olympiakos ve saat 21.30'da Fenerbahçe-Real Madrid maçları yapılacak

Bu haber kez okundu.

Fener, Real ile 19 Mayıs'ta karşılaşacak

İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonunun maç programı belli oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan programda, üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer alan Türk temsilcisi Fenerbahçe ile İspanya'nın Real Madrid takımı, 19 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Rus ekibi CSKA Moskova, play-off turunda Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile aynı gün saat 18.30'da kozlarını paylaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı, 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Final karşılaşması ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa LigiDörtlü Final OrganizasyonuMaç Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100