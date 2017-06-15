Fener şampiyonluğa çok yakın

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe yarın play-off final serisinin dördüncü maçında karşılaşacak.

Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Eşleşmedeki ilk üç maçı kazanan ve seride 3-0 önde bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise serinin 5. maçı, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde yapılan üçüncü müsabakada taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 4 defa anons yapılmış ve salon boşaltıldıktan sonra müsabaka tamamlanmıştı.