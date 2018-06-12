Fener şampiyonluk için oynayacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Doğuş, yarın TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu zirvede tamamlayacağı seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Doğuş, yarın bir kez daha TOFAŞ'a üstünlük sağlaması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Müsabakayı Bursa temsilcisinin kazanması durumunda ise seri 6. maça uzayacak.

Serinin ilk iki maçını 103-63 ve 86-78'lik skorlarla evinde Fenerbahçe Doğuş kazanırken, üçüncü maçı sahasında 91-88 üstün bitiren TOFAŞ, taraftarı önündeki ikinci maçta rakibine 95-77 yenildi.