Fener seriyi eşitleyebilir

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki play-off final serisinin 4. maçı yarın oynanacak.
Sarı-lacivertli takımın sahası Metro Enerji Arena'da oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Evindeki ilk iki maçta rakibini 78-70 ve 73-67 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, sahasındaki ilk karşılaşmayı 71-70 kazanarak final serisinde durumu 2-1'e getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe, evindeki ikinci karşılaşmayı da kazanırsa durumu 2-2'ye getirecek. Sarı-lacivertli takımın galibiyeti halinde serinin son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.