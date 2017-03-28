Fener ve Daçka için kritik iki hafta

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftası, 3 farklı hedef için 9 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olacak.



Bu sezon yeni formatla 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde, son 2 hafta öncesi aralarında Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı 7 takım play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'un son bileti için Darüşşafaka Doğuş ile Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı kıyasıya bir mücadele verecek. Play-off'un son bileti dışında bir başka büyük çekişme ise 4. sıra için yaşanacak. İlk 4'te yer alacak takımların çeyrek final serisinde saha avantajı yakalayacağı organizasyonda, 4. sıranın tam 4 adayı bulunuyor. Son 2 haftada bir başka çekişme ise normal sezonu lider bitirmek için olacak. Son iki sezonun şampiyonları Real Madrid ile CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmek için kalan iki maçta rekabet içine girecek.

Darüşşafaka Doğuş, tarihi başarının eşiğinde

Tarihinde 2. kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Doğuş'a, play-off'a kalmak için önündeki iki maçını kazanması yetecek. Geçen sezon Top 16 turunu geçemeyen yeşil-siyahlılar, David Blatt yönetiminde tarihi bir başarı yakalamaya çok yaklaştı. Darüşşafaka Doğuş, Almanya'da Brose Bamberg'i yenerse son hafta adeta final maçına çıkacak. Yeşil-siyahlılar, normal sezonun son maçında 8.'lik için çekiştiği Kızılyıldız MTS'yi mağlup etmesi durumunda ilk kez çeyrek finale adını yazdıracak. Darüşşafaka Doğuş, bu hafta Almanya'da kaybeder, Sırp ekibi de sahasında iddiası kalmayan Unics Kazan'ı geçerse yeşil-siyahlılar çeyrek final şansını yitirecek. Ligin 29. haftasında iki takım da kazanır ya da kaybederse, son hafta aralarında oynanacak maçın galibi play-off biletini alacak.

Türk basketbolunda bir ilk gerçekleşebilir

Türk takımları aynı sezonda ilk kez 3 takımla birden Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama sevinci yaşayabilir. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in çeyrek finale kaldığı ligde, Darüşşafaka Doğuş'un da yakaladığı şansı değerlendirmesi durumunda Türk basketbolu önemli bir başarı elde edecek.

En büyük çekişme 4.'lük yarışında

THY Avrupa Ligi'nde son 2 haftada en büyük yarış, 4. sırada yer almak için olacak. Son 2 haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe'yi, aynı puanla Panathinaikos Superfoods, birer galibiyet geriden ise Baskonia ile Anadolu Efes takip ediyor. Zorlu bir fikstürü bulunan Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid, sahasında ise Barcelona Lassa'yı yenerse sezonu 4. bitirecek, play-off'ta saha ve seyirci avantajını ele geçirecek. Fenerbahçe'nin 4. sıra yarışında en büyük rakiplerinden Panathinaikos Superfoods, önümüzdeki hafta liderlik mücadelesi veren son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Yunan ekibi son hafta ise iddiası kalmayan Maccabi FOX'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde 4. sıranın bir başka adayı Baskonia ise bu hafta Galatasaray Odeabank'a konuk olacak ve normal sezonun son maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i misafir edecek. Diğer rakiplerine göre 4.'lük şansı az bulunan Anadolu Efes'i de zorlu bir fikstür bekliyor. Bu hafta Olympiakos'u konuk edecek lacivert-beyazlılar, son hafta liderlik mücadelesi veren Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

4. sırayı 5'li averaj belirleyebilir

Normal sezonun sonunda 4. sıradaki ekibi çok düşük bir ihtimal bile olsa 5'li averaj belirleyebilir. Kalan 2 maçta Kızılyıldız MTS kaybetmez, Anadolu Efes ile Baskonia birer galibiyet alır ve Fenerbahçe ile Panathinaikos kazanamazsa 4 ila 8. sıra 5'li averajın hesaplanması sonucu ortaya çıkacak. Bu takımlar arasında oynanan maçlara göre belirlenecek 5'li averaj sonunda normal sezonun dördüncüsü Anadolu Efes, beşincisi Panathinaikos Superfoods, altıncısı Baskonia, yedincisi Fenerbahçe, sekizincisi ise Kızılyıldız MTS olacak. Kalan maçlarda Kızılyıldız MTS 2'de 2 yapamazsa birbirleriyle karşılaşmaları kalmayan Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ve Baskonia'nın aynı galibiyetle sezonu bitirme ihtimali bulunuyor. Bu durumda 4'lü averaj devreye girecek ve normal sezonda dördüncülüğe Panathinaikos Superfoods, beşinciliğe Baskonia, altıncılığa Anadolu Efes ve yedinci sıraya da Fenerbahçe yerleşecek. Alınacak sonuçlara göre 3'lü ya da ikili averajlar da devreye girebilecek.

Liderliğe 2 aday

Normal sezonda liderlik için 2 aday yarışıyor. Lider Real Madrid ile ikinci CSKA Moskova geride kalan 28 haftada 21'er galibiyet elde etti. Kalan iki maçta Real Madrid, sahasında Türk takımları Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i konuk edecek. CSKA Moskova ise bu hafta Panathinaikos Superfoods'a konuk olduktan sonra normal sezonu sahasındaki Olympiakos maçıyla tamamlayacak. Bu iki takım arasındaki ikili averajda Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.