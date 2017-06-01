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Fener yenerse finalde

Fenerbahçe, play-off yarı final serisinde yarın oynayacağı maçta Darüşşafaka'yı yenmesi durumunda finale adını yazdıracak

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Fener yenerse finalde

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Darüşşafaka Doğuş karşısında 2-0 önde bulunan sarı-lacivertli takım, yarın da rakibini yenmesi durumunda finale yükselecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Darüşşafaka Doğuş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak serinin 3. maçı yarın saat 20.00'de başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı serinin ilk 2 maçını Fenerbahçe sahasında, 94-72 ve 95-81'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 önde bulunan sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda rakibin yenmesi durumunda adını finale yazdıracak. Darüşşafaka Doğuş ise rakibini yenerek seriyi 4. maça taşıyıp final şansını devam ettirmek istiyor.
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