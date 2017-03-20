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Fener yenerse play-off garanti

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı İsrail ekibini yenmesi durumunda, play-off'a kalmayı garantileyecek

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Fener yenerse play-off garanti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Haftaya 17 galibiyet ve 9 yenilgiyle 4. sırada giren sarı-lacivertliler, sahasında İsrail temsilcisini yenmesi durumunda normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off'ta mücadele etmeyi garantileyecek. Son iki sezondur Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, bu organizasyonda üst üste üçüncü olmak üzere toplamda 4. kez çeyrek finalde boy gösterecek. İlk 4 sıradaki yerini koruyup play-off'ta iç saha avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, bu hedefi için de sahaya mutlak kazanma parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan basketbolcular Bogdan Bogdanovic ve Kostas Sloukas'ın yarın forma giymesi beklenmiyor. Play-off oynama şansı bulunmayan Maccabi FOX ise geride kalan 26 haftada 9 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Maccabi FOX sahasında 87-77 kazanmıştı.

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BasketbolTHY Avrupa LigiFenerbahçeMaccabi FOX27. Hafta Maçı
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