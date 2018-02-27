Fenerbahçe avantaj için sahada

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak.

Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak A Grubu'nun 2. bitiren Macar temsilcisiyle eşleşen sarı-lacivertliler, yarın kazanması durumunda, eşleşmede saha ve seyirci avantajını ele geçirecek. Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü yapılacak ve tur atlayan ekip belli olacak.