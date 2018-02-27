Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119164
ALTIN
162.161
DOLAR
3.7852
STERLİN
5.2836
EURO
4.6640
banner138

Fenerbahçe avantaj için sahada

Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak

27 Şubat 2018 Salı 10:11
Fenerbahçe avantaj için sahada

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Macar ekibi Sopron Basket'e konuk olacak.

Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak A Grubu'nun 2. bitiren Macar temsilcisiyle eşleşen sarı-lacivertliler, yarın kazanması durumunda, eşleşmede saha ve seyirci avantajını ele geçirecek. Seride 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin ikinci maçı 7 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine Macaristan'da 14 Mart Çarşamba günü yapılacak ve tur atlayan ekip belli olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçeFIBA Avrupa LigiIlk MaçSopron Basket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şampiyonluk için direneceğiz"
"Şampiyonluk için direneceğiz"
Anthony Davis'ten 53 sayı
Anthony Davis'ten 53 sayı
Rockets seriyi 12. maça çıkardı
Rockets seriyi 12. maça çıkardı
Sarıca'dan Letonya uyarısı
Sarıca'dan Letonya uyarısı
Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı
Cavaliers'ı LeBron ile Cedi taşıdı
Kupa sahibini Mardin'de bulucak
Kupa sahibini Mardin'de bulucak
Curry'nin 44 sayısı ile kazandılar
Curry'nin 44 sayısı ile kazandılar
Milli basketbolcular İsveç'e gitti
Milli basketbolcular İsveç'e gitti
Elemelerde rakip İsveç
Elemelerde rakip İsveç

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim