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Fenerbahçe'den Celtics'e gitti

NBA takımı Boston Celtics, Fenerbahçe Doğuş'tan skorer basketbolcu Wanamaker'ı transfer etti

03 Temmuz 2018 Salı 09:54
Fenerbahçe'den Celtics'e gitti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBrad WanamakerNBA
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