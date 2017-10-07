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Fenerbahçe farklı başladı

Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk maçında sahasında ağırladığı Banvit'i tam 17 sayı farkla 80-63 mağlup etmeyi başardı

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:59
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Fenerbahçe farklı başladı

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 6, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 12, Melli 10, Thompson 16, Guduric 7, Sloukas 11, Ahmet Düverioğlu 6, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Efe Ergi Tırpancı, Barış Hersek

Banvit: Taylor 2, Odum 24, Thomas 10, Caloiaro 2, Vidmar 6, Metehan Akyel, Can Altıntığ 3, Tolga Geçim 8, Kulig 7, Ragıp Berke Atar 1

1. Periyot: 18-12

Devre: 42-34

3. Periyot: 64-41

Beş faul alan: 38.47 Melli (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 80-63 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Banvit skor üstünlüğünü yakalamak istese de Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikayı 11-7 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı etkili savunmayla bu çeyrekte Banvit'in üç kez 24 saniyelik hücum süresini değerlendirmesine izin vermedi. Odum'un sayılarıyla direnç gösteren Banvit, üst üste hücumlardan boş dönünce Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 18-12 önde tamamladı.

Melli'nin üç sayılık basketiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 13. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı (26-16). Thomas ve Odum'un sayılarıyla sarı-lacivertli ekibe cevap vermeye çalışan Banvit, 19. dakikada farkı yeniden tek hanelere düşürse de (38-30) Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 42-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki takım da sert savunma yaparak başladı. Periyotun ilk 5 dakikası sonunda 44-33'lük üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, ilerleyen bölümlerde Banvit'in savunma direnicini kırdı. Sarı-lacivertli ekip, rahat bir performans ortaya koyduğu üçüncü periyotu 64-41 üstünlükle bitirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un farkın verdiği rahatlıkla tempoyu düşürerek genç oyunculara şans verdiği bölümde Banvit, oyuna ortak olamadı. Melih Mahmutoğlu ve Thompson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 80-63 galip ayrıldı.

Geçen sezon ligde oynadığı son 30 maçı da kazanan Fenerbahçe Doğuş, galibiyet serisini de 31'e yükseltti. Fenerbahçe Doğuş, ligde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki galibiyet serisini de 40 maça çıkardı.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2017 17:10
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiFenerbahçeBasketbolBanvit
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