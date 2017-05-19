Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’i 84-75’lik skorla mağlup ederek, finale çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, boyalı alandan bulduğu basketlerle 12-4 öne geçti. Ali Muhammed ile dış atışlardan Udoh ile de pota altından sayılar bulan sarı-lacivertliler, periyodu 21-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrek iyi savunmalarla başlarken, Fenerbahçe, Datome ve Kalinic’in sayılarıyla farkı daha da açtı ve skoru 26-13 yaptı. Randolp ve Llull ile üst üste üçlükle bulan Real Madrid, farkı kapatarak 26-24’e getirdi. Vesely ile pota altından Bogdanovic ile de üç sayı çizgisinin gerisinden sayılarla Fenerbahçe farkı açtı ve 35-27 yaptı. Oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen sarı-lacivertliler, devreye 44-34 önde girdi.

Üçüncü periyotun başlarında Kalinic ve Sloukas ile basketler kaydeden Fenerbahçe, farkı 13’e çıkararak 50-37 yaptı. İyi hücumu periyot boyu sürdüren sarı-lacivertliler, Udoh ve Vesely’nin basketleri periyodu 63-50 önde tamamladı.

Son periyoda hücumda etkili başlayan Real Madrid, Taylor ve Carroll’un sayılarıyla skoru 68-60 yaptı. Üst üste Udoh ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, farkı tekrar çift haneli sayılara çıkardı ve 72-62’ye getirdi. Karşılaşmanın sn bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, parkeden 84-75’lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Karşılaşmanın en skoreri 28 sayıyla oynayan Real Madrid’in İspanyol oyuncusu Llull olurken, Fenerbahçe’de ise Udoh 18 sayı ile mücadele etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Borys Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe: Udoh xxx 18, Bogdanovic xx 14, Sloukas xx 9, Nunnally x 2, Vesely xxx 12, Kalinic xx 12, Ali Muhammed xx 8, Datome xx 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Real Madrid: Randolp xx 7, Draper x 2, Rudy Fernandez x, Doncic x, Maciulis x, Ayon x 2, Carroll xxx 21, Hunter xx 6, Llull xxxx 28, Thompkins xx 8, Taylor xx 3

Başantrenör: Pablo Laso

1. periyot: 21-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-34 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 63-50 (Fenerbahçe lehine)