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Fenerbahçe'nin güvencesi tecrübesi

THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:11
Fenerbahçe'nin güvencesi tecrübesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de üst üste dördüncü kez yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı .

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekti. Sarı-lacivertli basketbolcular Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, Luigi Datome, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna, geçen sene Fenerbahçe'yle Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

5 ismin ilk heyecanı

Sarı-lacivertlilere bu sezon dahil olan 5 isim, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final'inde mücadele edecek. Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde etti.

Takımın en tecrübelisi Sloukas

Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu. Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak. Sloukas'ı 5. defa Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final'in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe formasıyla yaşadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun dördüncü, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Barış Hersek, Egehan Arna'nın üçüncü, Nunnally ve Ahmet Düverioğlu ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSloukasPero AnticFenerbahçeDörtlü FinalBasketbolAli Muhammed
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