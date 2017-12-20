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Fenerbahçe'nin rakibi Maccabi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Tel Aviv'de Maccabi ile karşılaşacak

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:17
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Fenerbahçe'nin rakibi Maccabi

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı. Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.

AA

Son Güncelleme: 20.12.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporMaccabi FOXFenerbahçe Doğuş
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