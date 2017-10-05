Fenerbahçe'nin yeni sabır istedi

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Jason Thompson, Zeljko Obradovic gibi efsane bir başantrenörle çalışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Doğuş'a sezon başında katılan ABD'li pivot, açıklamalarda bulundu. Thompson, NBA'de forma giyerken de Obradovic'i tanıdığını belirterek, "Efsane bir koçla çalışıyorum. Bunu herkes biliyor. Genelde sert bir mizaca sahip olduğunu söylüyorlar ama ben bunu oyuncuların iyiliği için yaptığını düşünüyorum. İçimizdeki potansiyeli dışarı çıkarmaya çalışıyor. Obradovic'in kanatları altında oynamak benim için çok değerli. Onunla iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş'a transferi süresinde, bir dönem Trabzonspor Medical Park'ta da forma giyen kardeşi Ryan Christopher Thompson'dan bilgi aldığını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Kardeşim hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de forma giydi. Bu yüzden taraftarın ne kadar özel olduğunu biliyorum. Çok iyi bir sezon beni bekliyor, diyebilirim." şeklinde konuştu.

"Udoh iz bıraktı, bana sabır gösterilmesi lazım"

Tecrübeli basketbolcu, sezon başı sarı-lacivertlilerden ayrılan vatandaşı Ekpe Udoh'un, Avrupa basketbolunda iz bıraktığını dile getirdi. İlk kez Avrupa'da basketbol oynayacağını da hatırlatan Thompson, "Udoh, iki sezonda büyük iz bıraktı. Bu benim Avrupa'daki ilk sezonum olacak, biraz sabır gösterilmesi gerek. Dolayısıyla kendime çok güveniyorum. Burada da aynı mücadeleyi ortaya koyacağım. Sezon sonu da tekar Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe Doğuş'taki "1" numara olan forma numarasının anlamını da anlatan ABD'li basketbolcu, "Üniversitede giydiğim numaraydı. Benim 1 numaralı formam üniversitemde emekli edildi. Gittiğim her takımda 1 numarayı giymeye çalıştım. Burada da 1 numaralı formayı tercih ettim." diyerek sözlerini tamamladı.