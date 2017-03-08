Fenerbahçe rövanş peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.



Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe-Baskonia maçı yarın saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligdeki son 2 maçını kazanan ve galibiyet sayısını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 4. sırada girdi. Normal sezonu ilk 4'te bitirerek play-off'ta ev sahibi avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Baskonia ise son haftalarına girilen normal sezonda ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Haftaya 8. sırada giren Baskonia'nın 13 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, rakibi karşısında İspanya'da ağır bir yenilgi yaşamıştı. Baskonia, sarı-lacivertliler karşısında sahadan 34 sayı farkla 86-54 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi 2 sakat oyuncu var. Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, Baskonia karşısında forma giyemeyecek. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında sakatlanan Udoh'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Obradovic 2. dalya için sahada

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia karşısında sarı-lacivertli takımla 200. galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilere 2013 yılında gelen Obradovic, bugüne dek takımıyla 265 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 199 galibiyet elde eden Sırp başantrenör, sarı-lacivertli takımın başında 2. dalyasını THY Avrupa Ligi'nde arayacak. Fenerbahçe'ye basketbolda tarihinin en büyük başarılarını yaşatan tecrübeli başantrenör, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 110, THY Avrupa Ligi'nde 75, Türkiye Kupası'nda 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 2 galibiyet sevinci yaşadı.

Galibiyet oranı yüzde 75

Obradovic, sarı-lacivertli takımla 4 yıllık süreçte önemli bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe'nin başında 265 resmi maça çıkarak 199 galibiyet, 66 yenilgi alan tecrübeli başantrenör, yüzde 75'lik bir kazanma oranıyla sarı-lacivertli taraftarları mutlu etti.

Fenerbahçe'yle 5 kupa, 2 kez Dörtlü Final

Fenerbahçe'nin başında 200. galibiyetini arayan Obradovic, 4. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere 5 kupa sevinci yaşattı.