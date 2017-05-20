Fenerbahçe tarihi İstanbul'da yazacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Fenerbahçe, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü kupaya dikti. Avrupa Ligi'nde normal sezonun liderini kupanın dışına iten Fenerbahçe, son şampiyon CSKA Moskova'yı eleyen Yunan rakibi Olympiakos'u geçerek Türk basketbolunda bir ilke daha imza atmayı hedefliyor. İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final'e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe, geçen sezon ise ikinci olmuştu. Üst üste 3. kez yer aldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, yine finale kalmayı başardı. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Obradovic'in 500. maçı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk mücadelesi verecek. Kariyerine başladığı 1991 yılından bu yana 22. kez Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda başantrenörlük yapan Sırp çalıştırıcı, "Kupa 1"de 499 maçta takımlarını saha kenarından yönetti. Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan 57 yaşındaki başantrenör, 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Öte yandan Zeljko Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde 11. kez final oynayacak. Sırp başantrenör, bugüne kadar oynadığı 10 finalin 8'ini kazanarak Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörü unvanını elinde almış bulunuyor. Efsanesi haline geldiği Panathinaikos'ta 13 yıl boyunca Olympiakos'a büyük üstünlük kuran Obradovic, yine kırmızı-beyazlı takımı mağlup etmek istiyor.



Final takımı Olympiakos

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, 10. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 8. defa finalde mücadele etme hakkı elde etti. Dörtlü Final'de dün CSKA Moskova'yı bir kez daha eleme başarısı gösteren Olympiakos, normal sezonu 4. sırada bitirip bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'i play-off serisinde zorlansa da 3-2'yle geçerek adını son dörde yazdırmıştı. Toplam 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan temsilcisi Avrupa Ligi'nde oynadığı finallerde 1996-1997, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 1993-1994, 1994-1995, 2009-2010 ve 2014-2015'te ise ikincilikle yetindi.

İstanbul'da bir kupa daha istiyor

Olympiakos, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da elde ettiği şampiyonluk başarısını tekrarlamak istiyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 yıl önce oynanan finalde CSKA Moskova'yı yenerek kupaya uzanan Olympiakos, İstanbul'da bir kez daha zafere ulaşarak 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmaya çalışacak.

Obradovic'in ilk zaferi İstanbul'da

Kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 1992 yılında İstanbul'da yaşayan Obradovic, 25 sene sonra yine aynı şehirde zafere ulaşmak için parkeye çıkacak. Başantrenörlük kariyerinin ilk yılında büyük bir başarı elde ederek Partizan'ı Dörtlü Final'e taşıyan Sırp başantrenör, henüz 31 yaşında Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı. Dörtlü Final'de İtalyan ekibi Philips Milano'yu geçen Partizan finalde ise Badolona'yla karşılaştı. Sırp ekibi Aleksandar Djordjevic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 71-70 galip ayrıldı ve Obradovic ilk zaferine İstanbul'da Partizan'la ulaştı. Obradovic, 25 sene sonra aynı şehirde 9. zaferine Olympaikos'u mağlup ederek yaşamanın planlarını yapacak.

İlk kez kupayı kazanmak isteyenler

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 12 oyuncu ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas ve Pero Antic dışında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan bir başka isim bulunmuyor. Bu iki isim ikişer şampiyonluğunu da Olympiakos formasıyla yaşadı. Bu oyuncuların dışında kaptan Melih Mahmutoğlu, Ekpe Udoh, Barış Hersek, Bogdan Bogdanovic, Egehan Arna, Jan Vesely, Berk Uğurlu, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Anthony Bennett ve James Nunnally ilk Avrupa şampiyonluğunu tatmak için ter dökecek.

Antic ve Sloukas'ın hedefi bu sefer farklı

Olympiakos'un kazandığı son iki Avrupa şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kostas Sloukas ile Pero Antic, bu sefer eski takımlarının başarısını engellemek için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusu 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos formalarıyla Avrupa Ligi'ni kazandı. Bu iki isim bu sefer eski takımlarını mağlup edip Fenerbahçe formasıyla Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Hedef Avrupa'da 7. kupa

Fenerbahçe, basketbolda Türkiye'ye 7. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak. Erkeklerde bu seviyede kupası bulunamayan Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı ve Galatasaray Odeabank ise geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırdı. Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009'da FIBA Avrupa Kupası'nı 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise bu sezon Türkiye'ye FIBA Avrupa Kupası'nı getirdi.

Fenerbahçe'nin ilk kupası olacak

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında sahadan zaferle çıkması durumunda sarı-lacivertli kulüp, basketboldaki ilk Avrupa kupasını kazanacak. Sarı-lacivertli erkek takımı, geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine yenilerek, şampiyonluğu kaçırdı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ise daha önce FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramadı.

Fenerbahçe'yle Olympiakos 13. kez

Fenerbahçe ve Olympiakos, Avrupa Ligi tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Fenerbahçe 5, Olympiakos ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Normal sezonda oynanan maçları ise takımlar kendi sahalarındaki maçları galip bitirmişti.

Üçüncülük maçı da yarın

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun üçüncüsünü belirleyecek mücadele de yarın yapılacak. Finalden önce Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de CSKA Moskova ile Real Madrid, sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.