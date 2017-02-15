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Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Olympiakos'un kaptanı Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında oynayamayacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:12
Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un kaptanı Vassilis Spanoulis, basketbol THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki gün önce Yunanistan Basketbol Erkekler Ligi'nde oynanan Kolossos Rodou maçında sağ bacağından sakatlanan Spanoulis'in iki hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, üç kez "Dörtlü Final"in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Spanoulis'in, Maccabi FOX deplasmanında oynamasının da şüpheli olduğu kaydedildi. Spanoulis bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 20 maça çıkıp 12,85 sayı ve 6,2 asist ortalamasıyla oynadı. Fenerbahçe ile Olympiakos 23 Şubat Perşembe günü Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiakosSporTHY Avrupa LigiVassilis SpanoulisYunanistan
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