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Fenerbahçe'ye zor rakip

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:34
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Fenerbahçe'ye zor rakip

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, yarın forma giyemeyecek.

İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor. Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe kazandı

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü. İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu. İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporReal MadridNikola KalinicFenerbahçe DoğuşBasketbol
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