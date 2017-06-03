Fenerbahçe yenilgiyi unuttu

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Türk basketbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, performansını Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de sürdürüyor.



Avrupa'da normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off'lara kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluğa giden yolda ilk olarak Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle eşleşmişti. Rakibini saha dezavantajına karşın 3-0'la geçmeyi başaran Fenerbahçe, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Organizasyonunun yarı finalinde, normal sezonda son yenilgisini aldığı Real Madrid'i, finalde ise Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe, kupaya uzandı. Bu süreçte oynadığı 5 play-off karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak kupayı kazanan sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de benzer bir görüntü sergiliyor. Normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamladığı ligin play-off çeyrek finalinde TOFAŞ ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini her iki maçta da eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde, lig ve THY Avrupa Ligi'nde sezon içerisinde 4 maça çıktığı Darüşşafaka Doğuş'un rakibi olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlıları da 3-0'la geçmeyi başararak finale kaldı.

Taraftarı önünde yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde çıktığı 15 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda büyük destek veren taraftarı önünde ligdeki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunda, 26 Ekim 2015 tarihinde Konyaspor karşısında aldı. Fenerbahçe, o tarihten itibaren seyircisi önünde yenilgi yüzü görmezken, sahasında çıktığı 37 lig karşılaşmasının tamamından galip ayrıldı.