Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı pivot Jason Thompson, İstanbul’a geldi.

Tecrübeli pivot, öğle saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. Uzun yıllar NBA’de forma giyen oyuncu, Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

"İNANILMAZ BİR KADRO VE MÜTHİŞ BİR ANTRENÖR VAR"

Havalanında Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan oyuncu, “Çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir yolculuk başladı. İmza attığım günden itibaren Fenerbahçe taraftarlarından o kadar çok güzel destek aldım ki, sonunda onlarla aynı toprakta olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İNANILMAZ BİR KADRO VE MÜTHİŞ BİR ANTRENÖR VAR"

Takımımızın Euroleague Şampiyonluğu ile ilgili de ABD’li pivot, “Hepsini uzaktan takip ettim. İnanılmaz bir kadro ve müthiş bir antrenör var. Bu büyük başarı için herkesi tebrik ediyorum. Şu an burayla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Son olarak taraftarlara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden 2.11 cm boyundaki Jason Thompson, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Daha buraya gelmeden önce beni kucaklamaları çok güzel.Taraftarların önünde oynamak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.