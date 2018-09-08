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Fener’de hazırlıklar sürüyor

​​​​​​​Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, hazırlık dönemindeki son yurt dışı etabını oluşturacak Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın maç programı belli oldu

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:33
Fener’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın hazırlık dönemindeki son yurt dışı etabını oluşturacak Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın maç programı açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, turnuvanın ilk maçında 27 Eylül Perşembe günü Maccabi FOX ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu maçtan alınacak sonuca göre, 28 Eylül Cuma günü Panathinaikos-Khimki mücadelesinden gelecek ekiple final veya üçüncülük maçı yapacak.

Sezon hazırlıklarına 3 Eylül tarihinde İstanbul’da başlayan Fenerbahçe, 14 Eylül Cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Aynı gün Cagliari’ye geçecek sarı-lacivertliler, hazırlık programı kapsamında Cagliari, Zadar ve Atina’da turnuvalara katılacak. Fenerbahçe, ilk resmi müsabakasına ise 3 Ekim Çarşamba günü Anadolu Efes ile oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​Fenerbahçe Erkek Basketbol TakımıPavlos Giannakopoulos Turnuvası
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