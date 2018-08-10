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Fikstürden derbi çıktı

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 6 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek

10 Ağustos 2018 Cuma 13:01
Fikstürden derbi çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminden önce açılış konuşmasını yapan Ömer Onan, basketbol ailesi olarak üst üste çok önemli basketbol insanlarını kaybettiklerini belirterek, şunları aktardı: "Önce Doğan Hakyemez ağabeyimiz hayatını kaybetti. Geçen gün ise Battal Durusel ağabeyimizi kaybettik. Örnek kişiliği ve centilmenliği ile hepimizin sevdiği bir büyüğümüzdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin bu sezon herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimizin yaşadığı zorluklar var, inanıyorum ki takımlarımız başa baş, dirençli takımlar kuracaklardır. Bu sezon basketbol ligini Tivibu'da izleyeceğiz. Ben bunun da hayırlı olacağını inanıyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız, sorunsuz, herkesin gönlünden geçtiği gibi bir sezon olmasını diliyorum."

6 Ekim'de başlıyor

Ligde yeni sezon 6 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci yarısı 26 Ocak'ta başlayacak ligde normal sezon 12 Mayıs 2019'da tamamlanacak. All-star organizasyonu ise 20 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek.

Statü

Toplam 16 takımın yer aldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak takımlar ise küme düşecek. Play-off serileri 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 4 galibiyet alacak takım, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

Perde derbiyle açılacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan derbisi oynanacak. Ligde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbiriyle yapacağı maçların haftaları şöyle:

Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (1. hafta)

Galatasaray-Trabzonspor (3. hafta)

Fenerbahçe-Trabzonspor (7. hafta)

Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray (8. hafta)

Galatasaray-Fenerbahçe (12. hafta)

Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan (13. hafta)

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (16. hafta)

Trabzonspor-Galatasaray (18. hafta)

Trabzonspor-Fenerbahçe (22. hafta)

Galatasaray-Beşiktaş Sompo Japan (23. hafta)

Fenerbahçe-Galatasaray (27. hafta)

Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (28. hafta)

İlk hafta programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray-Anadolu Efes

Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece

Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol

Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:35
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFikstürÖmer OnanTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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