Final heyecanı Akatlar'a taşındı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'da oynanan ilk iki maçı 75-69 ve 83-74'lük skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 ile eleyerek adını finale yazdırdı. Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon hakem üçlüsü yönetecek. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede, 4. karşılaşma 16 Haziran Cuma günü yine Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. Ligde oynadığı son 28 karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe, play-off serisinde oynadığı yedi maçı da kazandı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı takıma 5 yıldır maç kaybetmiyor. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 13 resmi maçı da galip bitirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, bu sürede 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 13 maçta da rakibine şans tanımadı. Serinin ilk 4 maçta son bulmaması durumunda beşinci maç Ülker Sports Arena'da, altıncı maç Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde, yedinci maç ise Ülker Sports Arena'da oynanacak ve seri tamamlanacak.