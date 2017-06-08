Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk edecek

Bu haber kez okundu.

Final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BasketbolSpor Toto Basketbol Süper LigiPlay-off Final SerisiFenerbahçeBeşiktaş Sompo Japan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100