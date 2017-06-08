Final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.
Ülker Sports Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'a 2-0, yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş'a 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan ise çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u 2-0 geçtikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 11 Haziran Pazar günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.