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Final serisi başlıyor

Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde yarınki ilk maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

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Final serisi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisindeki ilk maçta Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.  

İki takım arasındaki final serisinin ilk mücadelesi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Caferağa Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Final serisinin ikinci karşılaşması 9 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından final heyecanı, 12 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe'nin sahası olan Metro Enerji Arena'ya taşınacak. İlk üç maçta takımların şampiyonluk için galibiyet sayısına ulaşamaması halinde serinin dördüncü karşılaşmasında her iki ekip 14 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Arena'da bir kez daha karşılaşacak. İlk dört mücadelede takımların üç galibiyete alamaması durumunda şampiyonun belli olacağı serinin beşinci ve son karşılaşması 17 Mayıs Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak. e yarınki ilk maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
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