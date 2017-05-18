Finallerin takımı CSKA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 6, son 15 yılda ise 14. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.



İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunan temsilcisi Olympiakos'un da yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 2'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Moskova ekibi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi. CSKA Moskova, finalde sahne aldığı 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012'de ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Play off'u kayıpsız geçti

İlk kez 16 takımlı lig usulüne göre oynanan THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan CSKA Moskova, play-off'ta İspanya'nın Baskonia takımını eledi. Moskova ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla çıktığı ilk 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. Büyük bir heyecana sahne olan deplasmandaki 3. maçta zor da olsa rakibine üstünlük kurmayı başaran Rus temsilcisi, seride durumu 3-0 yaparak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

İstanbul'da ikinci kez Dörtlü Final oynayacak

CSKA Moskova, ikinci kez İstanbul'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde sahne alacak. İstanbul'da 2012'de gerçekleştirilen organizasyondaki yarı final maçında Panathinaikos ile karşılaşan CSKA Moskova, Yunan rakibini 66-64 yenerek finale yükselmişti.

CSKA Moskova'nın kozları De Colo ve Teodosic

Rus temsilcisinde Nando De Colo ve Milos Teodosic, takımın en etkili oyuncuları olarak dikkati çekiyor. THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en iyi 5'ine seçilen Fransız oyun kurucu De Colo, forma giydiği 26 maçta toplam 505 sayı kaydederek 19,4'lük ortalama yakaladı. Takımın diğer yıldızı Teodosic ise organizasyonda çıktığı 27 maçta 437 sayı atarak 16,2'lik ortalama tutturdu. Sırp skorer, takım arkadaşlarına yaptığı 190 asistle 7,04'lük oran yakaladı ve bu alanda THY Avrupa Ligi genelinde zirvede yer aldı.

Tanıdık isim: Itoudis

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Rus ekibinin 3 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Kadro

Ligde en fazla yatırım yapan takım olarak dikkati çeken CSKA Moskova'nın kadrosunda 9 Rus, 4 ABD'li ile birer Fransız, Sırp ve Büyük Britanyalı oyuncu yer alıyor. Itoudis yönetimindeki kırmızı-mavili ekibin kadrosunda bulunan oyuncular şöyle: Nando De Colo (Fransa), Milos Teodosic (Sırbistan), Joel Freeland (Büyük Britanya), James Augustine, Aaron Jackson, Cory Higgins, Kyle Hines (ABD), Dmitry Kulagin, Vitaly Fridzon, Semen Antonov, Pavel Korobkov, Ivan Lazarev, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Victor Khryapa, Nikita Kurbanov (Rusya)